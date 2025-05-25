В результате удара по пятиэтажке погиб 77-летний мужчина, еще 5 человек получили ранения. Среди них трое – в тяжелом состоянии. В частности, 20-летняя девушка, которую спасли чрезвычайники, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия удара по Николаеву

Из-под завалов жилого дома спасатели деблокировали двадцатилетнюю девушку и осторожно спустили на носилках по автолестнице.

Спасение 20-летней девушки: смотрите видео

Сейчас за ее жизнь отчаянно борются медики, состояние девушки тяжелое.

Напомним, что на Житомирщине в результате массированной атаки погибли 3 ребенка – 8, 12 и 17 лет. Также сообщается о 8 погибших в Киевской и Хмельницкой областях.

В Тернополе в результате ночной атаки ракетой "Калибр" частично повреждено здание промышленного предприятия, возник пожар на площади 1000 квадратных метров.

Дважды враг атаковал пищевое предприятие в Сумах. Второй удар противник нанес, когда спасатели начали работать над ликвидацией пожара.