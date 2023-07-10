По предварительной информации, россияне атаковали Николаев "Искандером". Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.
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В результате обстрела один человек ранен
Ким отметил, что прилет "Искандера" произошел около 1 часа ночи в одном из районов Николаева. В результате обстрела повреждена инфраструктура города.
Кроме того, возник пожар, который удалось ликвидировать. По предварительным данным, один человек ранен.
Ночью около 1 часа был один прилет. Предварительно одной ракеты "Искандер" в один из районов города повреждена инфраструктура. Были привлечены пожарные, они потушили пожар. Один человек по меньшей мере ранен. Пока это вся информация,
– сказал Ким.
Он добавил, что в Николаеве не успели среагировать и запустить тревогу, потому что не видели баллистическую ракету врага.
Мэр Николаева Александр Сенкевич утром сообщил, что специалисты осматривают район, который попал под обстрел ночью. По его информации, повреждений в жилых домах пока не обнаружено.
В Воздушных Силах подтвердили удар "Искандером"
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что враг атаковал Николаев баллистической ракетой "Искандер-М".
- По словам Юрия Игната, время реагирования на пуск "Искандера" небольшое. Как сказал спикер, враг наносит удары коварно и неожиданно.
- Добавим, что противостоять ракетами типа "Искандер-М" может ЗРК Patriot, однако не другие системы, которые есть у Украины.