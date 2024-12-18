Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Николаевской ТЭЦ.

Смотрите также Спас поступок Турции: посол сказал, почему Россия не смогла взять Одессу и Николаев

В Николаеве проблемы с теплоснабжением

В пресс-службе Николаевской ТЭЦ заявили, что из-за блэкаута, повлекшего гидравлические удары, в системе теплоснабжения зафиксировано несколько дефектов. Так, для предотвращения осложнений и обеспечения стабильной работы системы, начали ремонтные работы на главной магистрали по улице Лоренца Юстуса (Сидорчука).

Под замену приходится участок трубопровода протяженностью 60 метров диаметром 700 мм. Однако ремонтные работы осложняются из-за наличия рядом газопровода, что требует дополнительных мер безопасности.

Хотя менять будут лишь один участок трубопровода, но проблемы с теплоснабжением наблюдаются по всему городу. Циркуляция теплоносителя снижена и замедлена.

В то же время в Николаевской ТЭЦ отметили, что это явление является временным и связано с проведением ремонтных работ на ключевых участках теплосети. Ремонтные работы планируют закончить ориентировочно до 23:00 19 декабря 2024 года.