То, что в начале войны Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы, спасло Одессу и Николаев. Такое мнение высказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Турция помешала России захватить Одессу и Николаев

Бондарь подчеркнул, что закрытие Турцией проливов в соответствии с конвенцией Монтре – ключевой этап обороны Украины. Этот шаг Эрдогана стал серьезной преградой для России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий.

По словам посла, хотя "Москву" потопили, еще два российских крейсера ждали в Средиземном море для участия в оккупации украинских городов. Однако Турция не позволила им попасть в Черное море.



Справка: Конвенция Монтре – международное соглашение, которым восстановлен суверенитет Турции над Черноморскими проливами и которое регулирует морское движение проливами между Черным и Средиземным морями. Документ действует с ноября 1936 года. Он, в частности, предусматривает, что во время войны, в которой Турция не участвует, военные корабли государств, находящихся в состоянии войны, не могут проходить через проливы, за исключением случаев возвращения на свою базу.

Дипломат также напомнил о том, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины. "Сейчас без всяких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне необходимые Украине грузы", – рассказал Бондарь.

К слову, по данным СМИ, Эрдоган предложит свой план замораживания войны в Украине, который предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе и отложение обсуждения вступления Украины в НАТО на 10 лет.