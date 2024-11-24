Те, що на початку війни Анкара закрила протоки Босфор і Дарданелли, врятувало Одесу і Миколаїв. Таку думку висловив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Як Туреччина завадила Росії захопити Одесу і Миколаїв

Бондар підкреслив, що закриття Туреччиною проток відповідно до конвенції Монтре – ключовий етап оборони України. Цей крок Ердогана став серйозною перепоною для Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій.

За словами посла, хоча "Москву" потопили, ще два російські крейсери чекали у Середземному морі для участі в окупації українських міст. Однак Туреччина не дозволила їм потрапити у Чорне море.



Довідка: Конвенція Монтре – міжнародна угода, якою відновлено суверенітет Туреччини над Чорноморськими протоками та яка регулює морський рух протоками між Чорним та Середземним морями. Документ чинний з листопада 1936 року. Він, зокрема, передбачає, що під час війни, в якій Туреччина не бере участі, військові кораблі держав, що перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки, за винятком випадків повернення на свою базу.

Дипломат також нагадав про те, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України. "Наразі без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", – розповів Бондар.

До слова, за даними ЗМІ, Ердоган запропонує свій план замороження війни в Україні, який передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та відкладення обговорення вступу України до НАТО на 10 років.