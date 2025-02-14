Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Николаеве

О взрыве в Николаеве стало известно в 14:09. Об этом писали корреспонденты Общественного.

В Николаеве был слышен звук взрыва,

– отмечали журналисты.

В то же время на тот момент тревоги ни в городе, ни в области не было.

Позже городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что уже выясняют обстоятельства взрыва. В 14:12 по всей Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной взрыва и какие последствия в городе. В то же время в телеграм-канале "Николаевский Ванек" пишут, что, предварительно, прилета в городе не было, уже известно, что произошло на месте, там работают соответствующие люди.

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