Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Сумах прогримів вибух
Що відомо про вибух у Миколаєві
Про вибух у Миколаєві стало відомо о 14:09. Про це писали кореспонденти Суспільного.
У Миколаєві було чутно звук вибуху,
– зазначали журналісти.
Водночас на той момент тривоги ні в місті, ні в області не було.
Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вже з'ясовують обставини вибуху. О 14:12 по всій Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною вибуху та які наслідки у місті. Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" пишуть, що, попередньо, прильоту у місті не було, вже відомо, що сталося на місті, там працюють відповідні люди.
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