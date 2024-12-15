Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Впоследствии взрывы подтвердил и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Смотрите также На Киевщине по российским дронам работает ПВО

"В городе прогремел взрыв, информацию уточняем", – написал Ким по состоянию на 7:06.

Уже через несколько минут появилось новое сообщение от ОВА, в котором Ким отметил: "Пока без деталей". По его словам, соответствующие службы выехали на место.

Местные телеграм-каналы пишут, что причина взрывов не связана с атакой ударными беспилотниками "Шахедами". Те летательные аппараты, продвижение которых ранее фиксировали в направлении области, по данным мониторинговых каналов, были уничтожены.

Есть пострадавшие

Впоследствии стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. В ОВА сообщили, что враг атаковал город "Шахедами". В результате удара повреждена критическая инфраструктура.

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БПЛА типа "Шахед-131/136". Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников", – сообщил Ким.