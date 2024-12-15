Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Згодом вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", – написав Кім станом на 7:06.

Уже за кілька хвилин з'явилось нове повідомлення від ОВА, у якому Кім зазначив: "Поки без деталей". За його словами, відповідні служби виїхали на місце.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що причина вибухів не пов'язана з атакою ударними безпілотниками "Шахедами". Ті цілі, які раніше фіксували у напрямку області, за даними моніторів, було знищено.