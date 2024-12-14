Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Окупанти знову атакують "Шахедами": тривога на Київщині, де зараз ворожі дрони

Атака "Шахедами" на Київщину ввечері 14 грудня

Близько 21:00 на Київщині оголосили тривогу. Згодом у Повітряних силах повідомили про ворожі дрони на півночі області курсом на Житомирщину.

О 22:25 військові оновили інформацію про рух російських безпілотників. Зокрема, зазначили, БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– заявили в ОВА о 22:32.

Також закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – наголосили в ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.