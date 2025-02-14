Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В городе продолжается воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 21:43.

Угроза дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается,

– написал мэр Александр Сенкевич в 22:36, через несколько минут после первого взрыва.

Об угрозе город также неоднократно предупреждали в Воздушных силах. Сначала в 22:18, а тогда в 22:32.

Сейчас о возможных последствиях взрывов в Николаеве местные власти не сообщали.

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Напомним, что днем 14 февраля в Николаеве прогремел взрыв в заведении питания. В результате погибли 2 человека, и еще по меньшей мере 8 человек получили ранения.

Полиция говорит, что взорвался неизвестный предмет.