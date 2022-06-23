В Николаеве раздаются мощные взрывы: власти просят находиться в укрытиях

Россия продолжает свои циничные обстрелы нашего государства. В этот раз взрывы слышат в Николаеве.

Город часто страдает от обстрелов из-за близкого расположения к фронту. Людей просят быть в укрытиях.

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Угроза обстрела из артиллерии

Городской голова города Николаева Александр Сенкевич предупреждал жителей, что существует угроза артиллерийского обстрела.

Также он сообщил о том, что в Николаеве раздаются мощные взрывы.

Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожными,

– просил мэр жителей города Николаева.

При этом воздушная тревога прозвучала в городе позже, чем сами взрывы. Ее объявили в 11:27. А сообщение мэра было почти на 20 минут быстрее.

Напомним, что пренебрегать воздушными тревогами не стоит ни в одном уголке Украины. Ведь враг достает своими ракетами повсюду. Меры безопасности сохранят жизнь.

Николаев страдает от обстрелов

Город российские оккупанты атакуют своими ракетами едва ли не каждый день. Утром 22 июня также были обстрелы. Ситуация похожа на сегодняшнюю, потому что взрывы в городе также начались еще до объявления воздушной тревоги. Сирена взвыла через несколько минут, звуки вражеских ударов раздавались параллельно с ней. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что по Николаеву ударили аж 7 ракетами. В примерно одинаковое время были взрывы и в соседнем временно оккупированном Херсоне.

Такая же картина была в Николаеве и утром 21 июня. Такое впечатление, что россияне обстреливают город по расписанию. Тогда также прогремел взрыв. Воздушную тревогу в области объявили в 08:55 – через 20 минут с момента сообщения о взрыве, а на несколько минут раньше сирены слышали в Одесской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтверждал информацию о взрыве в городе утром 21 июня.

А 18 июня Николаев подвергся атаке вражеских российских ракет дважды. Во второй раз они выпустили 5 ракет "Калибр" со стороны Херсонской области. А первый раз среди дня нанесли двойной удар ракетами типа Х-55 россияне нанесли по промышленной инфраструктуре. Одну ракету уничтожило украинское подразделение из переносного зенитно-ракетного комплекса. Второй поразили завод пластиковых окон. Еще одна попала в жилой дом, а другая – в колбасный цех.

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