В Николаеве раздаются мощные взрывы: власти просят находиться в укрытиях
Россия продолжает свои циничные обстрелы нашего государства. В этот раз взрывы слышат в Николаеве.
Город часто страдает от обстрелов из-за близкого расположения к фронту. Людей просят быть в укрытиях.
К теме В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в регионе
Угроза обстрела из артиллерии
Городской голова города Николаева Александр Сенкевич предупреждал жителей, что существует угроза артиллерийского обстрела.
Также он сообщил о том, что в Николаеве раздаются мощные взрывы.
Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожными,
– просил мэр жителей города Николаева.
При этом воздушная тревога прозвучала в городе позже, чем сами взрывы. Ее объявили в 11:27. А сообщение мэра было почти на 20 минут быстрее.
Напомним, что пренебрегать воздушными тревогами не стоит ни в одном уголке Украины. Ведь враг достает своими ракетами повсюду. Меры безопасности сохранят жизнь.
Николаев страдает от обстрелов
- Город российские оккупанты атакуют своими ракетами едва ли не каждый день. Утром 22 июня также были обстрелы. Ситуация похожа на сегодняшнюю, потому что взрывы в городе также начались еще до объявления воздушной тревоги. Сирена взвыла через несколько минут, звуки вражеских ударов раздавались параллельно с ней. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что по Николаеву ударили аж 7 ракетами. В примерно одинаковое время были взрывы и в соседнем временно оккупированном Херсоне.
- Такая же картина была в Николаеве и утром 21 июня. Такое впечатление, что россияне обстреливают город по расписанию. Тогда также прогремел взрыв. Воздушную тревогу в области объявили в 08:55 – через 20 минут с момента сообщения о взрыве, а на несколько минут раньше сирены слышали в Одесской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтверждал информацию о взрыве в городе утром 21 июня.
- А 18 июня Николаев подвергся атаке вражеских российских ракет дважды. Во второй раз они выпустили 5 ракет "Калибр" со стороны Херсонской области. А первый раз среди дня нанесли двойной удар ракетами типа Х-55 россияне нанесли по промышленной инфраструктуре. Одну ракету уничтожило украинское подразделение из переносного зенитно-ракетного комплекса. Второй поразили завод пластиковых окон. Еще одна попала в жилой дом, а другая – в колбасный цех.
Вас может заинтересовать, какова оборона Николаева: смотрите видео