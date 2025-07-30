Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Николаеве?

В Николаевской области тревогу объявили в 00:19. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для региона.

Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность,

– написали военные.

Вместе с этим Воздушные силы писали о скоростной цели врага, которая движется в направлении Очакова.

В 00:22 в самом Николаеве услышали взрыв. Об этом написали местные журналисты.

"В Николаеве был слышен звук взрыва", – сообщают корреспонденты Суспильного.

Сейчас о последствиях громкого звука в Николаеве ничего не сообщали ни в ОВА, ни в мэрии.

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