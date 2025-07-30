Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека

Що відомо про вибух у Миколаєві?

У Миколаївській області тривогу оголосили о 00:19. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для регіону.

Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека,

– написали військові.

Разом із цим Повітряні сили писали про швидкісну ціль ворога, яка рухається в напрямку Очакова.

О 00:22 у самому Миколаєві почули вибух. Про це написали місцеві журналісти.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі про наслідки гучного звуку в Миколаєві нічого не повідомляли ні в ОВА, ні в мерії.

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