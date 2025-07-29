Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Миколаєві 29 липня?

Близько 21:48 в мережі повідомили, що в Миколаєві вибух. У цей час Повітряні Сили ЗСУ не попереджували про загрозу застосування російських БпЛА чи ракет. Тому, ймовірно, гучні звуки не були пов'язані з воєнними діями.

Місцеві спільноти також пишуть, що вибухи не несуть загрози для населення. Водночас не повідомляється їхня причина. Місцева влада також не робила заяв і не зазначала, що в області плануються підривні роботи.

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До слова, востаннє вибухи, пов'язані з російськими обстрілами лунали в Миколаєві в ніч на 24 липня. Тоді російська армія завдала удару по місту, внаслідок чого на одному з об'єктів виникла пожежа.

Нагадаємо, 29 і 30 липня в Миколаєві замінюють помпове обладнання в інфраструктурі водомереж міста. Тому в жителів у будинках не було водопостачання. Наразі роботи на мережах завершені й фахівці починають заповнювати системи водою.