Підозрювані планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК. Згодом, коли на місце прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, передає 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як вдалося завадити планам ворога?

Росіяни сподівалися, що так зможуть вбити максимальну кількість людей та похитнуть внутрішню ситуацію в місті. Агенти фсб мали одного спільного куратора, але діяли окремо один від одного.

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини. Окупанти звернули на нього увагу, коли він опублікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту.

Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив "на гачок" фсб під час пошуку "легких грошей" на телеграм-каналах,

– повідомили в СБУ.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схованок у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його і так зірвали плани ворога.

На місці події вилучили телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК. Так окупанти хотіли бачити теракт в онлайн-режимі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом закінченого замаху на терористичний акт. Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна,

– додали в СБУ.

Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки в Херсонській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури та Миколаївської обласної прокуратури та у сфері оборони Південного регіону.

Це не перший подібний випадок. Так 18 липня вдалося запобігти теракту біля Одеського обласного ТЦК. Його мала здійснити жінка, яку завербували російські спецслужби. Терористку затримали, коли вона прямувала до військкомату.