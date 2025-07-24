Подозреваемые планировали взорвать самодельное взрывное устройство возле админздания областного ТЦК. Впоследствии, когда на место прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как удалось помешать планам врага?

Россияне надеялись, что так смогут убить максимальное количество людей и пошатнуть внутреннюю ситуацию в городе. Агенты фсб имели одного общего куратора, но действовали отдельно друг от друга.

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины. Оккупанты обратили на него внимание, когда он опубликовал антиукраинские комментарии в соцсетях. После вербовки его задачей было снарядить СВП и заложить их в схроны.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта.

Им оказался 18-летний житель Киевской области, который попал "на крючок" фсб во время поиска "легких денег" на телеграмм-каналах,

– сообщили в СБУ.

По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВП. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой – заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его и так сорвали планы врага.

На месте происшествия изъяли телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК. Так оккупанты хотели видеть теракт в онлайн-режиме.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту законченного покушения на террористический акт. Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы как государственная измена, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества,

– добавили в СБУ.

Спецоперацию проводили сотрудники Службы безопасности в Херсонской и Николаевской областях под процессуальным руководством Херсонской специализированной прокуратуры и Николаевской областной прокуратуры и в сфере обороны Южного региона.

Это не первый подобный случай. Так 18 июля удалось предотвратить теракт возле Одесского областного ТЦК. Его должна была осуществить женщина, которую завербовали российские спецслужбы. Террористку задержали, когда она направлялась в военкомат.