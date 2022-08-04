В Николаеве – снова мощные взрывы: под обстрелы попали два района города

россияне не прекращают обстреливать Николаев. Город утром 4 августа в очередной раз оказался под атакой.

Били по Николаеву около 4 часов утра. Об обстрелах сообщил мэр Александр Сенкевич.

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Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города,

– информировал он.

По словам Сенкевича, предварительно известно, что повреждены жилые дома в одном районе. А в остальном – пожар.

На 6.20 утра в городе снова раздавалась воздушная тревога. Мэр просил всех быть в безопасных местах.

Россия обстреливает Николаев

Под утро 3 августа враг снова обстрелял Николаев. Город под ударом почти каждый день и ночь. Под удар попали как жилые дома, так и известный супермаркет. Линия фронта и оккупированные территории расположены в близости к городу, поэтому он так страдает от обстрелов. Взрывы также слышали во временно оккупированном Херсоне.

А утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Тогда погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток – получили травмы. Под удар попали спальные районы города. Вели обстрелы как из реактивных систем залпового огня "Смерч", так и снарядами из зенитно-ракетных систем С-300, которые обычно используют для противовоздушной обороны.

Ночью, 30 июля, после 01:00 враг снова обстрелял один из спальных районов Николаева. Многоэтажки из-за этого обстрела имеют значительные повреждения. Оккупанты выпустили ночью 30 июля всего около 10 ракет по жилым кварталам города.

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