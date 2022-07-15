В Николаеве сообщают о более 10 мощных взрывах: в области объявили тревогу

Утром 15 июля в Николаеве раздались взрывы. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Так что находитесь в укрытиях до отбоя, чтобы не рисковать собственными жизнями.

Российские захватчики ежедневно обстреливают Николаев. Неспокойным для горожан стало также утро 15 июля, ведь началось оно со взрывов и воздушной тревоги.

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Сначала взрывы – потом тревога

О взрывах в Николаеве сообщили корреспонденты, которые находятся в городе. Они отметили, что в 07:45 в городе раздались звуки, которые могут свидетельствовать об очередных "прилетах". А вот сигнал о воздушной тревоге озвучили через несколько минут – в 07:47.

Поэтому если у вас есть возможность перебраться в укрытие – сделайте это. Оставаться там необходимо до тех пор, пока не будет сообщения об отбое. Этот простой механизм может спасти вам жизнь.

Что касается возможных "прилетов" или работы сил ПВО, то фиксировать их на фото и видео тоже не стоит. Если же соответствующий соблазн у вас возник, то, пожалуйста, не публикуйте материалы в социальных сетях. Не будьте сообщником врага!