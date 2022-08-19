В Николаеве сразу после тревоги раздались мощные взрывы

В Николаеве сразу после объявления тревоги раздались несколько взрывов. Также гудели сирены в ряде других регионов.

Інформацію про вибухи в місті підтвердив о 04:06 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав не покидати свої укриття до відбою тривоги.

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Де ще пролунали вибухи

Також після 4 години ранку приблизно на 10 – 15 хвилин оголошували тривогу в Одесі та на Херсонщині. Жителі окупованого Херсону повідомляють в мережі, що теж чули вибухи. Ймовірно, це були звуки "вильотів" від російської техніки.

У Миколаєві тимчасово перестали працювати гарячі лінії "101" та "112". У разі потреби, місцевих жителів просять телефонувати за міськими номерами: (0512) 30-45-17: (0512) 30-45-18.