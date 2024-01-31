Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Что известно о взрыве в Николаеве

Около 16:40 Воздушные силы ВСУ сообщили, что фиксируют активность вражеской тактической авиации. В частности, на Востоке. Людей предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. В 16:56 заявили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

Между тем, уже в 16:59 сообщили о взрыве в Николаеве. Впоследствии мэр города Александр Сенкевич заявил, что работала ПВО.

Россияне могут готовиться к массированной ракетной атаке

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Враг атакует Украину ракетами и "Шахедами". По состоянию на конец января 2024 захватчики могут готовиться к новой массированной ракетной атаке. Украинцам рассказали подробности.

Наталья Гуменюк – начальница объединенного прессцентра Сил обороны Юга – отметила, что в ночь на 30 января враг совершил массированную атаку дронами.

Оккупанты прощупывают систему ПВО, замеряют ее мощности с помощью более дешевых средств. Очевидно, готовят массированную ракетную атаку,

– сказала Гуменюк.

Украинцев просят оперативно реагировать на уведомления о тревоге и ходить в укрытие гражданской защиты.