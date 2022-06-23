В Николаевской области 3 крылатые ракеты попали в инфраструктуру, в Одесской области удалось сбить 2

Российские оккупанты снова атаковали Юг. Они выпустили 3 крылатые ракеты по Николаевской области и 2 – по Одесской области.

На Николаев ракеты запустили с оккупированной территории Херсонской области. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру города. Один гражданский получил ранение, но подробности еще уточняют.

Важно В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в регионе

Заметим, что около 11:00 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильных взрывах в городе. Он предупредил, что существует угроза артиллерийского обстрела, поэтому просил людей оставаться в укрытиях. Это было во время воздушной тревоги.

В Одесской области сработала ПВО

Оккупанты выпустили 2 ракеты в сторону Одесской области. Однако силы противовоздушной обороны успешно сбили их. Эту информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Кстати, ПВО в Одессе действительно работает чуть ли не безупречно. Накануне враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Подразделения ПВО также сбили ее.

Обстрелы Николаева

Россияне безжалостно стреляют по Николаеву и области. Утром 22 июня жители города услышали звуки взрывов еще до объявления воздушной тревоги. Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили аж 7 ракетами. Они попали в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. Вспыхнул масштабный пожар, три человека пострадали.

21 июня тоже было неспокойно. Сенкевич подтверждал информацию о взрыве в городе утром.

А 18 июня Николаев подвергся атаке вражеских российских ракет дважды. Во второй раз они выпустили 5 ракет "Калибр" со стороны Херсонской области. Перед тем нанесли двойной удар ракетами типа Х-55.

Не пренебрегайте укрытием в эти дни

Украинские власти предупреждали, что в ближайшие дни уровень ракетной угрозы растет. Оккупанты могут мстить за наш удар по "вышкам Бойко". Кроме того, таким образом россияне могут "передавать привет" Западу во время саммита ЕС, на котором Украине должны дать статус кандидата на вступление.

Поэтому в МВД настойчиво рекомендуют не игнорировать воздушную тревогу.

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