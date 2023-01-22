Трагедия произошла возле села Любомировка Витовского района. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Среди пострадавших – младенец

Глава облсовета рассказала, что на вражеской мине взорвался автомобиль, в котором находились 4 человека, среди которых младенец, в возрасте 3 недели. Все они получили ранения.

Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец 3 недели. Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких,

– подчеркнула Замазеева.

Впоследствии нардеп Игорь Копытин сообщил, что в автомобиле была семья – отец, мать и новорожденный ребенок и был еще один взрослый. В результате взрыва, 3 взрослых получили осколочные ранения и находятся в больнице. Младенец, по предварительной информации, не поврежден.

Как уберечь себя от вражеских мин: рекомендации Генштаба

Из-за нарушения Россией законов и обычаев ведения войны Украина является лидером в мире по площади заминированных территорий. Поэтому вопрос правил безопасности для граждан важен. Накануне представители Минобороны и Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ рассказали о основные правила минной безопасности.