Трагедія трапилася біля села Любомирівка Вітовського району. про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
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Серед постраждалих – немовля
Голова облради розповіла, що на ворожій міні підірвався автомобіль, у якому перебували 4 осіб, серед яких немовля, віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.
Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких,
– наголосила Замазєєва.
Згодом нардеп Ігор Копитін повідомив, що в автомобілі була сім'я – батько, мати й новонароджена дитина й був ще один дорослий. У результаті вибуху, 3 дорослих зазнали осколкових поранень і перебувають у лікарні. Немовля, за попередньою інформацією, не ушкоджене.
Як вберегти себе від ворожих мін: рекомендації Генштабу
Через порушення Росією законів та звичаїв ведення війни, Україна є лідером у світі за площею замінованих територій. Тож питання правил безпеки для громадян є важливим. Напередодні представники Міноборони та Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ розповіли про основні правила мінної безпеки.
- Будьте максимально уважними, передусім на територіях, де велися бойові дії. Навіть якщо ви повернулися до власної домівки після евакуації – там можуть бути залишені окупантами перед відступом "сюрпризи".
- Не наближайтеся до різноманітних предметів, гаджетів, іграшок, зброї чи спорядження, якщо ви "випадково" знайшли їх без власника у нетиповому місці.
- Багато видів російських мін – касетні і вони встановлюють автоматично за допомогою спеціальних пристроїв, у кількості від декількох одиниць до декількох десятків. Якщо у вас з’явилася підозра, що невідомий предмет може бути вибуховим пристроєм – поряд вірогідно знаходяться інші джерела небезпеки.
- У жодному разі не намагайтеся знешкодити вибухівку самостійно. Необхідно обережно залишити небезпечне місце тим самим шляхом, яким ви прийшли чи приїхали, позначити місцевість добре видимим контрастним предметом та повідомити представників ДСНС або поліцію.
- Окрім мін-пасток та сюрпризів, замаскованих під побутові предмети, більшість інших, зокрема касетних вибухових пристроїв, самі по собі, за зовнішнім виглядом, не сприймаються непідготовленою людиною як зброя чи небезпека. Діти взагалі можуть подумати, що це іграшки або деталі побутових механізмів. Тому, за найменших сумнівів, дотримуйтеся заходів безпеки та викликайте професіоналів.