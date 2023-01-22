Трагедія трапилася біля села Любомирівка Вітовського району. про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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Серед постраждалих – немовля

Голова облради розповіла, що на ворожій міні підірвався автомобіль, у якому перебували 4 осіб, серед яких немовля, віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.

Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких,

– наголосила Замазєєва.

Згодом нардеп Ігор Копитін повідомив, що в автомобілі була сім'я – батько, мати й новонароджена дитина й був ще один дорослий. У результаті вибуху, 3 дорослих зазнали осколкових поранень і перебувають у лікарні. Немовля, за попередньою інформацією, не ушкоджене.

Як вберегти себе від ворожих мін: рекомендації Генштабу

Через порушення Росією законів та звичаїв ведення війни, Україна є лідером у світі за площею замінованих територій. Тож питання правил безпеки для громадян є важливим. Напередодні представники Міноборони та Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ розповіли про основні правила мінної безпеки.