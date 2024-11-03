Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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"Ночью агрессор дважды атаковал Никополь артиллерией. Выпустил по городу пол десятка снарядов. Повреждено промышленное предприятие", – сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, в результате атаки нет погибших и пострадавших.

Однако вчера, 2 ноября, во время атаки на Днепропетровскую область, Россия ранила пятерых человек, включая двух детей.