Речь идет о складах на территории площадки по утилизации отходов на Московском шоссе. По словам россиян, возгоранию предшествовали взрывы.

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Горят цистерны с лакокрасочными материалами

Площадь возгорания по состоянию на 2:38 ночи составляла около 1000 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Локализовать его пока не удается.

Огромный столб густого черного дыма видно за много километров из разных районов города.

Предварительно там горят цистерны с лакокрасочными материалами. На складах также могут быть газовые баллоны. Информации о пострадавших в огне пока не было.

В Нижнем Новгороде мощно горят склады с лакокрасочными материалами: смотрите видео