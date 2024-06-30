Йдеться про склади на території майданчика з утилізації відходів на Московському шосе. За словами росіян, загорянню передували вибухи.
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Горять цистерни з лакофарбовими матеріалами
Площа загоряння станом на 2:38 ночі становила близько 1000 квадратних метрів. Пожежі надали другий ранг складності. Локалізувати її поки не вдається.
Величезний стовп густого чорного диму видно за багато кілометрів з різних районів міста.
Попередньо там горять цистерни з лакофарбовими матеріалами. На складах також можуть бути газові балони. Інформації про постраждалих у вогні наразі не було.
У Нижньому Новгороді потужно палають склади із лакофарбовими матеріалами: дивіться відео