В Нью-Йорке появилась статуя путина на танке

Комическая статуя путина появилась в Центральном парке Нью-Йорка. Президент государства-агрессора сидит на миниатюрном танке.

Ярко-красную скульптуру путина поставили на детской площадке. Это сделал французский художник Джеймс Коломина.

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Дети забрасывают песком путина

Дети играют со статуей и забрасывают ее песком. Художник написал, что скульптура призвана осудить абсурдность войны и подчеркнуть мужество детей, когда они сталкиваются с жестокими и катастрофическими ситуациями.

Такие красные уличные скульптуры – это стиль Коломины. Статуи часто тайно устанавливают в общественных местах без предварительного предупреждения. Например, в апреле художник установил во Франции еще одну скульптуру с антивоенным посланием: ребенок-солдат с винтовкой, который превращается в розу.

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Над главой кремля насмехаются даже в его стране. В частности, в июне в Санкт-Петербурге активисты обстреляли из пейнтбольных ружей его статую на одном из торговых центров. путин там изображены в образе римского императора Октавиана Августа.

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