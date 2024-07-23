Журналисты в сети также опубликовали в сети спутниковые снимки новой российской базы. На них видно, что за год она увеличилась почти в 3 раза.

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Новая база россиян в 200 километрах от линии фронта

Журналисты "Схем" пишут, что новая военная база оккупантов расположена между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями на месте заброшенного военного объекта в Новочеркасске. Так, ранее там была школа поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, однако ее закрыли в 2011 году.

Объект был заброшенным до августа 2023 года, и с тех пор ситуация начала резко меняться. Так, на территории начала появляться военная техника и десятки палаток. Все это происходило в конце августа.

Заброшенная база в августе 2023 года / Фото "Схемы"

К маю 2023 года объект увеличился почти втрое. Сейчас это настоящая военная база с немалой инфраструктурой.

Как изменилась военная база за год / Фото "Схемы"

Военный эксперт Михаил Жирохов проанализировал спутниковые снимки и пришел к выводу, что сейчас это база материально-технического обеспечения вооруженных сил России. На объекте можно заметить только грузовую и вспомогательную технику, а значит – база под Ростовом обеспечивает боевые части российской армии.

Мы видим большое количество грузовиков в цветах военной техники. Ни танков, ни БТР-ов спутник не фиксирует, поэтому с высокой вероятностью – это одна из военных частей материально-технического обеспечения,

– заявил эксперт.



Военная база под Ростовом / Фото "Схемы"

Журналисты "Схем" предполагают, что база в Новочеркасске может принадлежать к 100-му военному полку материально-технического обеспечения вооруженных сил страны-агрессора.

Что известно о 100-м полку российской армии

Как пишут в СМИ, 100-1 военный полк материально-технического обеспечения Россия создала в 2014 году, когда минобороны возглавлял Сергей Шойгу. Основная задача этого полка – доставлять военные грузы в зону боевых действий. Также полк занимался ликвидацией техногенных катастроф, пожаров и паводков, поэтому в России его еще называют "армейским спецподразделением МЧС". Стоит заметить, что полк такого типа у оккупантов только один.

Известно, что бывший командир 100-го полка Сергей Сафонов воевал против Украины. Так, в ноябре 2022 года стало известно, что оккупант причастен к убийству мирных жителей во время отступления российской армии из-под Изюма на Харьковщине.

Ранее 100-й полк базировался в Подмосковье, однако сейчас их перебросили под Ростов в Новочеркасск. Об этом в частности свидетельствует изменение геолокации военнослужащих этого полка, а некоторые оккупанты в разговоре с журналистами и сами подтверждали, что сейчас служат под Ростовом.

Новочеркасск еще в 2014 году стал местом тылового базирования российской армии, ведь отсюда бойцы в Донецкой и Луганской областях получали все необходимое обеспечение.