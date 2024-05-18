Российские телеграм-каналы сообщают, что в субботу, 17 мая, в Новороссийске горит подстанция "Кирилловская". Интересно, что накануне местные слышали звуки беспилотников, передает 24 Канал.

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В России горит электроподстанция

В Новороссийске будет гореть подстанция "Кирилловская", в результате чего, по данным местных телеграм-каналов, более 20 тысяч жителей города остались без электричества. Сообщается, что специалисты занимаются ликвидацией возгорания.

В то же время мэр города в своих соцсетях сообщил, что в связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Причина пожара будет установлена ​​после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

Под отключение попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы,

– говорится в сообщении.

В Новороссийске горит подстанция: смотрите видео

Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация о возгорании подстанции уточняется. Аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы спросить Цемдолину.

Накануне Новороссийск массированно атаковали дроны