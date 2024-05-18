Російські телеграм-канали повідомляють, що у суботу, 17 травня, у Новоросійську горить підстанція "Кирилівська". Цікавим є те, що напередодні місцеві чули звуки безпілотників, передає 24 Канал.

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У Росії горить електропідстанція

У Новоросійську горить підстанція "Кирилівська", внаслідок чого, за даними місцевих телеграм-каналів, понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики. Повідомляється, що наразі фахівці займаються ліквідацією загоряння.

Водночас мер міста у своїх соцмережах повідомив, що у зв'язку із загорянням на підстанції "Кирилівська" сталося відключення енергопостачання. Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.

Під відключення потрапили 26 тисяч осіб: частково Цемдоліна; від Василівки до Абрау-Дюрсо; частково Приморський та Центральний внутрішньоміські райони,

– йдеться у повідомленні.

У Новоросійську горить підстанція: дивіться відео