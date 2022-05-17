В России все чаще происходят пожары на заводах, предприятиях, складах и т.д. На этот раз масштабный пожар вспыхнул в Новосибирской области, испугав местных жителей.

В российском городе Бердск вспыхнул завод, занимающийся изготовлением изделий из полиэтилена. Пожар произошел утром по местному времени. Учитывая, что от горения полиэтилена шел черный дым, это вызвало немалую панику у местного населения.

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На место прибыли пожарные. В общей сложности пришлось использовать 12 единиц спецтехники и 42 спасателей. Была вероятность, что огонь может перекинуться и на другие постройки в промышленной зоне.

С огнем спасателям пришлось сражаться долго. Ведь пожар развился на площадь более двух тысяч квадратных метров. Горели как офисные помещения, так и производственные мощности и склады.

За это время огонь охватил крышу здания. Часть крыши разобрали пожарные.

Через несколько часов пожар ликвидировали. Но огонь уничтожил как продукцию, так и оборудование.

Смотрите видео пожара на заводе в Бердске

Неожиданные пожары в России

После нападения России на Украину в самой России все чаще возникают масштабные пожары. В некоторых из них россияне пытаются винить Украину. Речь идет о тех случаях, которые происходят в приграничных с Украиной областях, где неожиданно вспыхивают склады и базы, которые используют российские кафиры. Украина свою причастность к этому отрицает.

Хотя в Белгородской области почти каждый день что-то горит. Например, цех для изготовления лака. Так же и в Ростовской области, где неожиданно вспыхнул завод по изготовлению джинсов.

Но порой горят и те предприятия и склады, которые далеко от Украины. Как в этом случае в Бердске. Этот город входит в агломерацию Новосибирска, что в почти 3,5 тысячи километрах от границы с Украиной. Следовательно, обвинить Украину в причастности к этому пожару россиянам вряд ли удастся.

Как и обвинить в масштабных лесных пожарах, возникших в Сибири и на Урале. Например, в России сообщили, что только за 16 мая удалось погасить 84 лесных пожара на площади 13 135 гектаров. Но 17 мая продолжаются 95 пожаров, которые прошли огнем 28 677 гектаров.