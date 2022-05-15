2 вражеские ракеты удалось сбить

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Сейчас данных о пострадавших и жертвах нет.

Внимание По Львовщине били из Черного моря: две крылатые ракеты удалось сбить

Подразделения Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 2 крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подводных лодок,

– отметил Козицкий.

Зато 4 ракеты врага таки попали в один из объектов военной инфраструктуры. Он полностью разрушен.