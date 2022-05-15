2 вражеские ракеты удалось сбить
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Сейчас данных о пострадавших и жертвах нет.
Внимание По Львовщине били из Черного моря: две крылатые ракеты удалось сбить
Подразделения Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 2 крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно, с подводных лодок,
– отметил Козицкий.
Зато 4 ракеты врага таки попали в один из объектов военной инфраструктуры. Он полностью разрушен.