2 ворожі ракети вдалось збити

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Наразі даних про постраждалих та жертв немає.

Увага По Львівщині гатили з Чорного моря: дві крилаті ракети вдалося збити

Підрозділи Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили 2 крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів,

– зазначив Козицький.

Натомість 4 ракети ворога таки влучили в один з об’єктів військової інфраструктури. Він повністю зруйнований.

Коротко про атаку ворога

Обстріл стався близько 4:30 – 5:10 ранку. В цей час тривала повітряна тривога. Сирени пролунали в західних, центральних, північних та південних областях.

Вибухи чули і мешканці Львова – їх прозвучало декілька. Сигнал про відбій пролунав вже незабаром – близько 5:20.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уже повідомляв деякі деталі про обстріл, зокрема те, що ракетами цілили у військовий об'єкт в області. Однак не вказував, що об'єкт таки знищено.

Попередні обстріли Львівщини

До слова, до цього ранку на Львівщині не було тривог уже кілька днів, а попередній авіаудар по Львівщині та обласному центру стався 3 травня.

Тоді над областю ППО зафіксувала теж 6 ракет. Дві збили, а ще одна поцілила у підстанцію у Закарпатській області, решта – влучили по тягових підстанціях.

Через це кілька районів Львова залишились без водопостачання та електроенергії.