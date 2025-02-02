У Днепропетровском областном ТЦК и СП рассказали о состоянии травмированного, передает 24 Канал. Он, к слову, оказался военнослужащим.

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В каком состоянии раненый во время взрыва возле ТЦК в Павлограде

Сегодня вечером возле здания Павлоградского РТЦК и СП произошел взрыв неустановленного предмета. По предварительной информации, в результате инцидента ранения получил один человек. Состояние пострадавшего легкое,

– сообщили в ТЦК.