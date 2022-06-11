В очень тяжелых битвах решается, когда будет "после", – Зеленский о победе и восстановлении
11 июня 2022 , 00:13Читати новину українською
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас неизвестно, когда будет завершение войны и начнется восстановление государства. Но сейчас это решается в очень тяжелых боях.
Такое мнение президент высказал 10 июня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
Сражения еще продолжаются. И именно сейчас, именно в этих очень тяжелых битвах решается, когда будет то «после». Решается, на каких рубежах окончательно мы сломаем планы кафиров,
– подчеркнул глава государства.