В очень тяжелых битвах решается, когда будет "после", – Зеленский о победе и восстановлении

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас неизвестно, когда будет завершение войны и начнется восстановление государства. Но сейчас это решается в очень тяжелых боях.

Такое мнение президент высказал 10 июня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

Сражения еще продолжаются. И именно сейчас, именно в этих очень тяжелых битвах решается, когда будет то «после». Решается, на каких рубежах окончательно мы сломаем планы кафиров,

– подчеркнул глава государства.

Обращение Владимира Зеленского за 10 июня: смотрите видео