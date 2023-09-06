На поиски тела отправились спасатели. Впоследствии водолазы достали его на поверхность.

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Парень утонул

В ГСЧС рассказали, что вечером 5 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что на одном из пляжей города Одессы во время купания в море пропал парень 2004 года рождения.

Сегодня утром водолазы ГСЧС начали поиски. Тело пропавшего утопленника изъяли из акватории моря и передали правоохранителям,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото, как спасатели доставали тело парня / Фото ГСЧС

Спасатели напомнили каждому сознательному гражданину о том, что его безопасность в первую очередь находится в его руках.

"Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои возможности и соблюдайте установленные правила, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и уберечь собственную жизнь!" – отметили в ГСЧС.

Смотрите видео работы водолазов

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В Киевской области также произошла трагедия

Около 17:30 2 сентября в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении их малолетнего сына.

К поискам мальчика привлекли более 110 человек Служебные собаки шли по следу, а полицейские обследовали местность с помощью дрона.

К сожалению, впоследствии выяснилось, что ребенок утонул. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента и призывает родителей следить за детьми.

Обратите внимание! Правоохранители призвали в случае исчезновения ребенка сразу звонить на "102".