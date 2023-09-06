На пошуки тіла вирушили рятувальники. Згодом водолази дістали його на поверхню.

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Хлопець потонув

У ДСНС розповіли, що ввечері 5 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на одному з пляжів міста Одеси, під час купання в морі зник хлопець 2004 року народження.

Сьогодні зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло зниклого потопельника вилучили з акваторії моря та передали правоохоронцям,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото, як рятувальники діставали тіло хлопця / Фото ДСНС

Рятувальники нагадали кожному свідомому громадянину про те, що його безпека, в першу чергу, перебуває в його руках.

"Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя!" – наголосили в ДСНС.

Дивіться відео роботи водолазів

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У Київській області також трапилась трагедія

Близько 17:30 2 вересня до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення їхнього малолітнього сина.

До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей Службові собаки йшли по сліду, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.

На жаль, згодом з'ясувалося, що дитина втопилася. Поліція Київської області наразі проводить перевірку всіх обставин інциденту та закликає батьків пильнувати за дітьми.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликали у разі зникнення дитини, відразу телефонувати на "102".