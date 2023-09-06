На пошуки тіла вирушили рятувальники. Згодом водолази дістали його на поверхню.
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Хлопець потонув
У ДСНС розповіли, що ввечері 5 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на одному з пляжів міста Одеси, під час купання в морі зник хлопець 2004 року народження.
Сьогодні зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло зниклого потопельника вилучили з акваторії моря та передали правоохоронцям,
– мовиться у повідомленні.
Дивіться фото, як рятувальники діставали тіло хлопця / Фото ДСНС
Рятувальники нагадали кожному свідомому громадянину про те, що його безпека, в першу чергу, перебуває в його руках.
"Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя!" – наголосили в ДСНС.
Дивіться відео роботи водолазів
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У Київській області також трапилась трагедія
Близько 17:30 2 вересня до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення їхнього малолітнього сина.
До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей Службові собаки йшли по сліду, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.
На жаль, згодом з'ясувалося, що дитина втопилася. Поліція Київської області наразі проводить перевірку всіх обставин інциденту та закликає батьків пильнувати за дітьми.