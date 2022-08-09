Ночью и днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Людей просят быть дома

Из-за ухудшения погоды одесская мэрия обратилась к одесситам и гостям города. Просят людей быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин.

Кроме того, призывают не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. В общем, следует осторожно передвигаться под деревьями, поскольку во время порывистого ветра могут падать ветви и кабели.

В конце лета еще будет жара

Несмотря на холода, в некоторых регионах Украины в августе еще будет жара . К примеру, столбики термометров поднимутся до +41 градуса в Луганской области, о сильной жаре предупреждают и херсонцев. Такую погоду прогнозируют 15 – 16 августа.

В остальных восточных и южных областях также будет жарко, однако температура воздуха будет держаться не до +40.

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