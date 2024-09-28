Общественность в Одессе наконец избавилась от остатков памяти о вожде коммунистического вождя. Утром люди убрали барельеф второго ордена Ленина. В демонтаже приняли участие, в частности, председатель ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский и общественный деятель Демьян Ганул.

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Одна из главных площадей Одессы лишилась "Ленина"

Как сообщают журналисты, после демонтажа на место прибыли патрульные. Демьян Ганул позже сообщил, что сейчас он в отделении полиции.

Демонтаж Ленина: смотрите видео Общественное

Следует заметить, что сегодняшний инцидент является третьей попыткой местных активистов убрать ордена Ленина с площади.

В ночь на 7 сентября Владислав Балинский, Егор Доровских и Демьян Ганул разбили один из двух барельефов ордена Ленина и медалью "Золотая звезда" на площади 10 апреля. Тогда на них составили админпротоколы за мелкое хулиганство.

Через две недели, 22 сентября, активисты повторили попытку демонтировать памятник Ленину, но им помешала полиция.