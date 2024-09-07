Видео и фото с последствиями демонтажа общественный деятель Демьян Ганул опубликовал у себя в телеграмме.

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"Я просил власть снять его (то есть Ленина) толерантно, ну власть не всегда слышит общественность... Такая Одесса мне больше нравится", – отметил мужчина.

Также он добавил, что Ленин не охраняется законом и не имеет никакой культурной ценности.



Изображение Ленина и советскую звезду в Одессе разбили / Фото из телеграмма Демьяна Ганула

В момент "демонтажа" советских достояний приехала полиция: видео

Правда, мужчины проводили декоммунизацию во время комендантского часа.

Мужчин наказали

На причастных к демонтажу ордена Ленина на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, пишет Суспільне.

Председатель ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских, составили админпротоколы.