Видео и фото с последствиями демонтажа общественный деятель Демьян Ганул опубликовал у себя в телеграмме.
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"Я просил власть снять его (то есть Ленина) толерантно, ну власть не всегда слышит общественность... Такая Одесса мне больше нравится", – отметил мужчина.
Также он добавил, что Ленин не охраняется законом и не имеет никакой культурной ценности.
Изображение Ленина и советскую звезду в Одессе разбили / Фото из телеграмма Демьяна Ганула
В момент "демонтажа" советских достояний приехала полиция: видео
Правда, мужчины проводили декоммунизацию во время комендантского часа.
Мужчин наказали
На причастных к демонтажу ордена Ленина на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, пишет Суспільне.
Председатель ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских, составили админпротоколы.