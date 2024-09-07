Відео та фото з наслідками демонтажу громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував у себе в телеграмі.

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"Я просив владу зняти його (тобто Леніна) толерантно, ну влада не завжди чує громадськість... Така Одеса мені більше подобається", – зазначив чоловік.

Також він додав, що Ленін не охороняється законом і не має жодної культурної цінності.



Зображення Леніна та радянську зірку в Одесі розбили / Фото з телеграму Дем'яна Ганула

У момент "демонтажу" радянських надбань приїхала поліція: відео

Щоправда, чоловіки проводили декомунізацію у час комендантської години.

Чоловіків покарали

На причетних до демонтажу ордена Леніна на площі 10 квітня склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська, пише Суспільне.

Голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський підтвердив, що на нього, а також Демʼяна Ганула та Єгора Доровських, склали адмінпротоколи.