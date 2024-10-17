В частности, их слышали в Одессе и Днепре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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В Днепре и Одессе слышали взрывы

В 23:33 на территории Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Спустя почти 2 часа аналогичная ситуация произошла в Одесской области. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлениях вышеупомянутых регионов.

Уже в 01:00 в Одессе горожане услышали взрывы. По данным местных телеграм-каналов, в области работали силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, там удалось сбить вражеский ударный беспилотник.

Через несколько минут взрывы услышали в Днепре. Предварительно, там тоже работала ПВО. По состоянию на сейчас более подробная информация о возможных последствиях российской атаки по вышеупомянутым областям обнародована не была.

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