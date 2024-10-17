Зокрема, їх чули в Одесі та Дніпрі. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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У Дніпрі та Одесі чули вибухи

О 23:33 на території Дніпропетровської області оголосили повітряну тривогу. Через майже 2 години аналогічна ситуація сталася в Одеській області. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямках вищезгаданих регіонів.

Вже об 01:00 в Одесі містяни почули вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, в області працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, там вдалося збити ворожий ударний безпілотник.

За кілька хвилин вибухи почули у Дніпрі. Попередньо, там також працювала ППО. Станом на зараз детальнішої інформації стосовно ймовірних наслідків російської атаки по вищезгаданих областях оприлюднено не було.

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