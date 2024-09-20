Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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В Одессе ребенок выпал из окна

Вчера, 19 сентября, днем медики сообщили полиции о том, что ребенок выпал из окна многоэтажного дома на улице Космонавтов.

Следователи выяснили, что за день до происшествия 28-летняя женщина приехала в гости к знакомому вместе с маленьким сыном и подругой. Поздно вечером компания распивала алкоголь, и после этого мать не вернулась домой с ребенком, а осталась ночевать в квартире знакомого.

На следующий день, когда женщина была с друзьями в одной из комнат, ее четырехлетний сын находился на кухне с 25-летним гостем. По словам мужчины, по просьбе ребенка он посадил его на подоконник, а потом отвлекся. Мальчик уперся руками в москитную сетку и выпал из окна.

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