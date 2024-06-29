В Одессе мужчина "заминировал" энергетиков из-за отключения света: как его накажут

В Одессе мужчина обвинил энергетиков в проблемах с электроснабжением. Он "заминировал" их.

В Одессе мужчина "заминировал" энергетиков из-за отключения света. Это произошло в начале июня.

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Проводили эвакуацию

Стало известно, что энергетики получили на электронную почту письмо с информацией о минировании.

Если в течение 15 минут электроснабжение не будет восстановлено по всему городу, ваше здание взлетит на воздух! Это не шутка! Время пошло!

– говорилось в письме.

Полицейские эвакуировали из здания 230 человек, проверили помещение и прилегающую территорию, но взрывных устройств не нашли.

Того, кто сообщил о минировании нашли через три недели - предварительно, это безработный одессит 1970 года рождения. Теперь он может получить наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

Ситуация в энергосистеме нестабильная. Из-за дефицита в течение суток 29 июня применяются графики почасовых отключений.