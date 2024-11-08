В полиции выяснили, что бизнес на призывниках организовали трое одесситов и один уроженец Донецкой области, передает 24 Канал.

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Вымогали деньги у мужчин мобилизационного возраста

Установлено, что они, одев военную и полицейскую форменную одежду, останавливали мужчин на улице и угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать.

За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен.

В частности, правоохранителями зафиксирован один из случаев. Тогда заговорщики дождались свою жертву недалеко от дома.

Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в ТЦК. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове. После фигуранты сообщили, что мужчина должен немедленно заплатить, если желает избежать мобилизации. Волнуясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал им более 3 000 долларов,

– рассказали в полиции.

Известно, что одним из участников группы был бывший работник милиции, который после службы был обвинен в нескольких уголовных производствах. Еще двое из них не раз имели проблем с законом за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи.

Участников преступной группы задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им о подозрении по факту вымогательства. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Одессе задержали вымогателей / Фото полиция

К слову, СБУ задержала агента российской разведки на Волыни, который помогал готовить ракетные удары по военным объектам. Предателю, который работал в ТЦК, грозит пожизненное заключение.