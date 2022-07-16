В Одессе прогремел взрыв: на месте "прилета" вспыхнул пожар

16 июля 2022 , 04:56
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В Одессе прогремел взрыв. Известно, что это произошло во время воздушной тревоги.

Соответствующую информацию о взрыве сообщили ориентировочно в 04.51 16 июля. Следует вспомнить, что тревога в области раздается еще с 03:58.

Заметьте В Одессе прогремел взрыв: на месте "прилета" вспыхнул пожар

В Одессе снова взрыв

Местные жители сообщили о взрыве. Также известно, что на месте прилета вспыхнул пожар. 

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию о "прилете". 

Не выкладываем видео и фото из локации события. На месте пожара работают спасатели, 
– написал Братчук.  

Пока официальные детали атаки на город не известны.

На рассвете 16 июля россия атаковала несколько городов

Следует отметить, что после начала воздушной тревоги у россия начала бить по украинским землям фактически сразу. В частности, известно, что  взрывы услышали жители Харькова еще громче было в Чугуеве. 

Со временем местные СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, однако официального подтверждения не было. По Никополю враг ударил точно, ведь мэр города призвал людей не выходить из укрытий, не публиковать фото и видео ни на каких ресурсах.

Выясняем подробности, детали позже,
– объяснил Александр Саюк.

Он также призвал людей быть спокойными и ждать следующих сообщений.

Кратко о последних атаках на Украину

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Автор: Діана Квасневська