В Одессе прогремел взрыв. Известно, что это произошло во время воздушной тревоги.

Соответствующую информацию о взрыве сообщили ориентировочно в 04.51 16 июля. Следует вспомнить, что тревога в области раздается еще с 03:58.

Заметьте В Одессе прогремел взрыв: на месте "прилета" вспыхнул пожар

В Одессе снова взрыв

Местные жители сообщили о взрыве. Также известно, что на месте прилета вспыхнул пожар.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию о "прилете".

Не выкладываем видео и фото из локации события. На месте пожара работают спасатели,

– написал Братчук.

Пока официальные детали атаки на город не известны.

На рассвете 16 июля россия атаковала несколько городов

Следует отметить, что после начала воздушной тревоги у россия начала бить по украинским землям фактически сразу. В частности, известно, что взрывы услышали жители Харькова еще громче было в Чугуеве.

Со временем местные СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, однако официального подтверждения не было. По Никополю враг ударил точно, ведь мэр города призвал людей не выходить из укрытий, не публиковать фото и видео ни на каких ресурсах.

Выясняем подробности, детали позже,

– объяснил Александр Саюк.

Он также призвал людей быть спокойными и ждать следующих сообщений.

Кратко о последних атаках на Украину

Вечером 15 июля россияне атаковали Днепр. Известно, что враги попали в промышленное предприятие и по людной улице рядом. В результате атак врага погибли три человека, еще 15 – ранены.

Утром 15 июля оккупанты ударили в двох университетах в Николаеве. Там два человека получили ранения. Восстановить помещение учебных заведений до 1 сентября не удастся.

14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по центру Винницы. Россия убила 23 мирных человека, из них 3 – дети. Почти 200 человек получили ранения.

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