Соответствующую информацию сообщил городской голова Геннадий Труханов. Заметим, что в момент взрыва в Одессе и области звучала воздушная тревога.

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В Одессе слышали взрывы

Ориентировочно в 15:51 жители Одессы и области услышали уведомление воздушной тревоги. Уже в 15:55 Воздушные силы сообщили об опасности для местных и предостерегли движение ракеты в направлении города. К сожалению, там прогремел взрыв.

В городе слышен взрыв,

– написал в своем телеграмм-канале мэр Одессы.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Позже он сообщил о еще одной цели, которая двигалась в том же направлении, однако, к счастью, она исчезла. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. "Над побережьем Одесской области работают вражеские разведывательные БПЛА, фиксируют последствия ракетных ударов", – пишут мониторинговые каналы.

В настоящее время никаких деталей и информации о возможных последствиях или масштабах повреждений по взрыву обнародовано не было. Очевидно, подробности обнародуют несколько позже.

В то же время в Харькове снова раздались взрывы. В преддверии Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для области, а также угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.