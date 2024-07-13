Відповідну інформацію повідомив міський голова Геннадій Труханов. Зауважимо, що на момент вибуху в Одесі та області лунала повітряна тривога.

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В Одесі чули вибухи

Орієнтовно о 15:51 жителі Одеси та області почули сповіщення повітряної тривоги. Вже о 15:55 Повітряні сили повідомили про небезпеку для місцевих та застерегли про рух ракети у напрямку міста. На жаль, там прогримів вибух.

В місті чутно вибух,

– написав у своєму телеграм-каналі мер Одеси.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Пізніше він повідомив про ще одну ціль, яка рухалася у тому ж напрямку, однак, на щастя, вона зникла. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

За попередньою інформацією, ворог вдарив "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. "Над узбережжям Одещини працюють ворожі розвідувальні БпЛА, фіксують наслідки ракетних ударів", – пишуть моніторингові канали.

Наразі жодних деталей та інформації стосовно ймовірних наслідків чи масштабів пошкоджень щодо вибуху оприлюднено не було. Вочевидь подробиці оприлюднять дещо згодом.

Водночас у Харкові знову пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для області, а також загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.